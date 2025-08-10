El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% a la medianoche y disminuyendo a un 56% a las 10:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad también se reducirá, alcanzando un 36% a las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00 y 13:00 horas, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un ligero frescor.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en uno de los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando 31 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:26, marcando el final de un día soleado y cálido. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Aljaraque tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este espléndido día de verano, disfrutando de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.