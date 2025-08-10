El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 23 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 26 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 32 grados a las 11:00 horas. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo con 41 grados a las 15:00 horas. Es importante que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 33% a las 10:00 horas y manteniéndose baja durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h a las 01:00 horas. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 16 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se prevén precipitaciones durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que el tiempo se mantendrá seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, pero también con el riesgo de deshidratación y golpes de calor. La puesta de sol se producirá a las 21:22 horas, marcando el final de un día caluroso y despejado en La Algaba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.