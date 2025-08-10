El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 30% hacia las 21:00 horas, lo que podría ofrecer un alivio temporal al calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 34 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:14 horas, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su espléndido clima veraniego.

En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Alcalá la Real, con un tiempo cálido, despejado y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.