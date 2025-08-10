El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 28 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, la tendencia será a la alza, con temperaturas que irán subiendo hasta llegar a un máximo de 40 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este calor intenso será característico de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se encuentra en un 56%, aumentando gradualmente hasta un 77% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 33% a las 10:00 y bajando aún más a un 18% en las horas centrales del día. Esta combinación de calor y baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 20:00. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante tener en cuenta que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol se producirá a las 21:21, marcando el final de un día caluroso y despejado.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Alcalá de Guadaíra, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.