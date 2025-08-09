El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 9 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, ofreciendo una vista clara y brillante que promete acompañar a los visueños durante toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 23 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este aumento en el calor será notable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La tarde se presentará calurosa, con temperaturas que rondarán los 37 grados entre las 15:00 y las 19:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 53%, aumentando a un 60% a la 01:00 y alcanzando un 88% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, llegando a un 25% a las 18:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h a las 11:00 y alcanzando picos de hasta 33 km/h a las 14:00. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los visueños podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos. En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor será perfecto para disfrutar del verano, siempre recordando mantenerse hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.