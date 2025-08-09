El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados , que descenderá ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 08:00.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender de nuevo, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta llegar a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 63% a medianoche, disminuirá a un 31% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, hacia la tarde, el viento comenzará a disminuir, estabilizándose en torno a los 19 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:22, lo que brinda a los utreranos un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una jornada calurosa y soleada, perfecta para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.