El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 24 grados a las 05:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 26 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 12:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 38 grados a las 15:00, lo que sugiere que es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas más intensas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 58% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 10% en las horas más cálidas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, por lo que se aconseja usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 22:00. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Úbeda sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado. Con un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para explorar la ciudad y disfrutar de su rica historia y cultura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.