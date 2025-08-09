El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia de descenso hasta alcanzar los 21 grados entre las 04:00 y las 06:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un repunte en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a medianoche y aumentando gradualmente hasta un 91% en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento también contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado, sin probabilidades de precipitación a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas y el paisaje de Tomares en su máximo esplendor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:23, marcando el final de un día soleado y caluroso. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Tomares, con un tiempo ideal para actividades al aire libre y un ambiente despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.