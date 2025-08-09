El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en la madrugada. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades recreativas, paseos por el parque o reuniones familiares al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:23. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.