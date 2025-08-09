El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

La jornada del 9 de agosto de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 39 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 39 grados a las 17:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados durante las primeras horas del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 51% a las 00:00 horas y alcanzando un 86% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor se sentirá más intenso a medida que la humedad se reduzca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 15:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación durante la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso será a las 21:23 horas, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el 9 de agosto de 2025 se perfila como un día perfecto en La Rinconada, con un tiempo cálido, despejado y sin lluvias, ideal para disfrutar del verano al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.