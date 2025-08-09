El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 24 grados a las 04:00 y 23 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un repunte en las temperaturas, alcanzando los 22 grados y subiendo hasta los 30 grados a las 11:00, con un máximo de 40 grados a las 16:00, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 08:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 58% a las 10:00 y bajando a un 45% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con el calor, puede generar una sensación térmica más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 16:00, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Puente Genil disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:30 y el ocaso será a las 21:18, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, se anticipa un día soleado y caluroso en Puente Genil, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.