El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a medianoche y disminuyendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la dirección del viento, que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

El orto se producirá a las 07:27 horas y el ocaso a las 21:16 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas elevadas y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aproveche al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.