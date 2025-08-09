El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 23 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 28 grados a las 10:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 38 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, llegando a un 29% a las 10:00 y bajando aún más a un 25% a las 11:00. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 17:00, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.