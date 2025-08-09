El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 38%, aumentando a un 56% hacia las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 16% a las 17:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 17:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para la agricultura local.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor, mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.