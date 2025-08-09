El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 38 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde temprano, con un orto programado para las 07:34. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 24 grados a las 00:00 y bajando ligeramente a 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 15:00. La sensación térmica será cálida, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 72% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 39% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 63% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a 28 grados hacia las 23:00, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

