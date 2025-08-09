El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán variando, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 71%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas pueden ser intensas y podrían afectar a estructuras ligeras o elementos sueltos en el exterior.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o cualquier evento al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:31, y el ocaso será a las 21:19, lo que proporciona un amplio margen de tiempo para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede resultar refrescante. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.