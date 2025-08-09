El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 39 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 38 grados en las horas pico de la tarde, entre las 15:00 y las 17:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 69% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 24% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 09:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar del sol en la terraza.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.