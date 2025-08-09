El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 46%, aumentando a un 72% a las 05:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que el día avanza y las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia las 16:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 16:00. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso será a las 21:18, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Montilla experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede proporcionar un poco de frescura en las horas más cálidas. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol si se planea estar al aire libre durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.