El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 33 grados a las 15:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Moguer que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% a las 05:00, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 49% a las 21:00. Esta variación en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más intensas, especialmente durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Se aconseja a todos los que planeen salir que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.