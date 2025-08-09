El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados en las primeras horas del día, antes de experimentar un aumento gradual.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 09:00 horas y continúe subiendo, alcanzando los 29 grados a las 11:00 horas. Durante la tarde, el calor se intensificará, con máximas que podrían llegar hasta los 38 grados entre las 17:00 y 19:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Martos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, utilizando ropa ligera y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando hasta un 56% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la dirección del viento, ya que esto puede influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.