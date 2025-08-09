El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 11 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto refuerza la idea de un día completamente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa adecuada para evitar quemaduras.

La salida del sol se producirá a las 07:32, mientras que el ocaso está previsto para las 21:20, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes tomar precauciones ante el calor y aprovechar el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.