El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 65% por la mañana, disminuirá a un 30% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor intenso.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, disminuyendo a 5 km/h en la mañana y aumentando nuevamente a 15 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:23 horas, ofreciendo un espectáculo visual digno de ser apreciado.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día será esencial para disfrutar de este espléndido día de verano en Mairena del Aljarafe. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en una terraza o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.