El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, que descenderá ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzará los 24 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 53% y el 17%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia en todas las horas. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la exposición solar, ya que la radiación UV puede ser alta en un día despejado.

La salida del sol se producirá a las 07:28, y el ocaso será a las 21:17, lo que brinda a los lucentinos un extenso periodo de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.