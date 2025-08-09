El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 22 grados hacia las 06:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 41 grados. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud pública.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente un poco más inestable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque se debe tener en cuenta la intensa radiación solar.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso será a las 21:22, brindando a los residentes de Lora del Río un extenso periodo de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.