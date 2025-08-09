El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 31 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 26 grados a las 09:00 y subiendo hasta 39 grados a las 16:00, momento en el cual se prevé que se registre la temperatura más alta del día. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 40 grados a las 17:00, antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 57% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 10% hacia las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 21:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, predominando del este y noreste en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría proporcionar algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del sol, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.