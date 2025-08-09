El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 31 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 89% en la madrugada al 50% hacia la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. A las 12:00, se espera que el viento sople desde el sur a 8 km/h, alcanzando su máxima velocidad de 16 km/h a las 15:00. Esta brisa ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto convierte a hoy en un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso será a las 21:28, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Lepe pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en la playa, en el campo o en cualquier actividad que les permita disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.