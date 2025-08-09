El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 20 grados, mientras que en la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 36 grados, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 76% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 25% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el ambiente será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la disminución de la humedad podría hacer que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 44 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Lebrija disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar protección solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas pico de calor. Las temperaturas más frescas se sentirán al amanecer y al anochecer, con mínimas de 20 grados, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de paseos al aire libre. El ocaso se espera a las 21:22, ofreciendo una hermosa vista del atardecer en un cielo despejado. En resumen, el día promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.