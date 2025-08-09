El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a mediodía. La tarde será particularmente calurosa, con un pico de 37 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Es importante que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más intensas de sol.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 65% a la medianoche y disminuyendo hasta un 40% en las horas centrales de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 49% a las 23:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio parcial del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio en las temperaturas extremas. Sin embargo, el viento no será suficiente para mitigar el calor intenso que se experimentará durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el calor. La puesta de sol se producirá a las 21:22 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso en Dos Hermanas.

En resumen, el tiempo de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo despejado, altas temperaturas y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.