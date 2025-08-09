El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un notable incremento en el calor.

A partir de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 40 grados a las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 65%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

El viento, que soplará principalmente del sur, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, disminuyendo a 10 km/h a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que el viento se intensifique, alcanzando velocidades de hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La noche también se presentará despejada, con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas.

Con el orto solar a las 07:31 y el ocaso a las 21:20, los ciudadanos de Écija podrán disfrutar de un día largo y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es fundamental tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas intensas. En resumen, hoy será un día caracterizado por el sol radiante y altas temperaturas, perfecto para disfrutar del verano en Écija.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.