El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 90% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 66% a las 10:00 horas y continuando su descenso hasta un 45% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h a las 14:00 horas. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que la tarde avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 36 grados a las 15:00 horas y manteniéndose en torno a los 37 grados hasta las 19:00 horas. La combinación de altas temperaturas y baja humedad en la tarde puede generar una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. El ocaso se producirá a las 21:23 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.