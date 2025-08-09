El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Córdoba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que invita a los cordobeses a aprovechar al máximo el día al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en un cálido 29°C a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana. A las 07:00 horas, se espera una temperatura de 21°C, ideal para actividades matutinas. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 41°C alrededor de las 17:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y descendiendo a un 17% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación térmica más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud para evitar golpes de calor. Las condiciones de humedad también favorecerán un ambiente seco, lo que puede ser un alivio para quienes prefieren evitar la sensación pegajosa que a veces acompaña a la humedad alta.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 23 km/h. Este viento puede ofrecer un ligero alivio en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o deportes.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.