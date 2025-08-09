El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 80% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de calor en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:35 horas y el ocaso será a las 21:23 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más cálidas. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para cuidar la salud ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.