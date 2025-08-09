El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 16 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 32 grados en las horas pico de la tarde, entre las 15:00 y las 19:00.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas del día, comenzando en un 89% a la medianoche y alcanzando el 100% a las 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, la humedad disminuirá, situándose en un 63% a las 10:00 y bajando aún más hasta un 44% en la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, puede generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 16 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:28, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un ambiente despejado, perfecto para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.