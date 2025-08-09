El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas a medida que avanza el día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 30 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% a las 08:00 horas. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 58% a las 10:00 y bajando a un 31% hacia la noche. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. A medida que avanza la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevén las temperaturas más altas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.