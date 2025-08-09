El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 15:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 38 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 88% durante las horas más cálidas. Esta combinación de calor y humedad puede resultar en un ambiente bochornoso, por lo que se recomienda a los habitantes de Camas que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 59% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más intensas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 15:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre o eventos familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa adecuada para protegerse de los rayos UV.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de un día al aire libre de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.