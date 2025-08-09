El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% a la medianoche y disminuyendo hasta un 17% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Por la tarde, se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso será a las 21:17, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del verano. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.