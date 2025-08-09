El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

Hoy, 9 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un ambiente agradable y luminoso para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un tiempo templado, alcanzando los 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo de 37 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 32 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 24% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 15:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre se podrán llevar a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Los residentes pueden aprovechar el buen tiempo para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, será un día perfecto para salir y disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.