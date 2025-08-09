El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia de descenso hasta alcanzar los 21 grados entre las 04:00 y las 06:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando hasta un 72% en las horas más frescas de la mañana. A medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 27% durante las horas más cálidas de la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en parques y jardines.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el calor y aproveche las condiciones favorables para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.