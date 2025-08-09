El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

La humedad relativa en la mañana se situará en un 28%, aumentando a lo largo del día hasta llegar a un 57% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. A lo largo de la tarde, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la tarde. Esto podría ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

Con el sol saliendo a las 07:24 y poniéndose a las 21:16, los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un extenso día soleado. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo. En resumen, el tiempo de hoy en Bailén se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.