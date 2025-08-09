El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 60% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 10% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 11 km/h, aumentando a lo largo del día. A las 14:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

Los momentos más frescos del día se anticipan durante las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descienden a 31 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:14 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Baeza no querrán perderse. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, con un tiempo propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.