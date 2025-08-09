El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura.

A partir de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 29 grados, y para las 12:00 horas, se prevé que suba a 31 grados. El pico de calor se registrará entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance los 39 grados . Es recomendable que los habitantes de Baena tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 14% en las horas más calurosas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 20% a las 21:00 horas, lo que podría ofrecer un alivio moderado al calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del suroeste y del noreste a lo largo del día. La velocidad del viento será moderada, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de calor en ciertas condiciones.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades al aire libre con confianza, disfrutando de un día de verano típico en la región.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso será a las 21:17, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las debidas precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.