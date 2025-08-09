El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Arahal, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo al aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, que descenderá a 21 grados hacia las 07:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, se espera que la temperatura alcance los 26 grados a las 10:00 horas, y para el mediodía, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 32 grados a las 12:00 horas. La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que podrían llegar hasta los 39 grados a las 17:00 horas. A medida que avance la tarde, se anticipa un ligero descenso, pero las temperaturas se mantendrán por encima de los 30 grados hasta bien entrada la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 56% a las 10:00 horas y bajando a un 32% hacia las 12:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 12:00 horas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Con el sol saliendo a las 07:33 y poniéndose a las 21:21, los habitantes de Arahal podrán aprovechar al máximo las horas de luz para disfrutar de un día de verano pleno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.