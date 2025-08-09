El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 28 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta los 21 grados a las 08:00.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 62%, siendo más alta durante las horas de la mañana y disminuyendo a medida que el calor se intensifique. La combinación de altas temperaturas y niveles de humedad moderados puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 4 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 34 km/h hacia las 20:00 horas. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El orto se producirá a las 07:26 y el ocaso a las 21:17, lo que proporcionará un día largo y soleado ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas. En resumen, Andújar vivirá un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.