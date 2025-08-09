El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados a las 03:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a las 09:00 horas y continúe aumentando, llegando a los 26 grados a las 11:00 horas. Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 85% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría aportar un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h a las 14:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura temporal.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:39 horas y el ocaso a las 21:27 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.