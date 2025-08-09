El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

La jornada del 9 de agosto de 2025 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 08:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 29 grados a las 11:00. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que podrían llegar a los 38 grados entre las 16:00 y las 18:00. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando hasta un 87% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 62% a las 10:00 y bajando a un 50% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se aconseja estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 15:00. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también es importante tener en cuenta que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. En resumen, el 9 de agosto será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Algaba, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.