El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 20 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 36 y 37 grados .

La humedad relativa será variable, comenzando en un 39% en la madrugada y aumentando hasta un 71% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 19% por la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sureste, lo que podría aportar un ligero alivio ante las altas temperaturas. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:15, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol.

Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. En resumen, Alcalá la Real vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas y cielos despejados, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.