El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de agosto

El día de hoy, 9 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Comenzando con un 61% a la medianoche, la humedad aumentará hasta un 88% en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 40% hacia la tarde, lo que proporcionará un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 15:00. Este viento puede ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:22, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra hoy será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-08T21:02:12.