El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 8 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados entre las 05:00 y las 06:00.

Durante la mañana, el termómetro comenzará a repuntar, alcanzando los 21 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a subir de manera más pronunciada, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y llegando a los 26 grados a las 10:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 15:00 y las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 53% a las 00:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 58% a las 10:00 y bajando a un 44% a las 12:00. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 18:00, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:32 y poniéndose a las 21:23, los residentes tendrán muchas horas de luz para aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.