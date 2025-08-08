El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 8 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados entre las 05:00 y las 06:00.
Durante la mañana, el termómetro comenzará a repuntar, alcanzando los 21 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a subir de manera más pronunciada, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y llegando a los 26 grados a las 10:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 15:00 y las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 53% a las 00:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 58% a las 10:00 y bajando a un 44% a las 12:00. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 18:00, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:32 y poniéndose a las 21:23, los residentes tendrán muchas horas de luz para aprovechar el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social