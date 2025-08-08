El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a las 02:00 y 22 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 62% a medianoche, disminuirá a un 25% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. A medida que el día avance, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en Utrera, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente seco y cálido.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 31 grados a las 21:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:23. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 23:00, lo que sugiere que será una noche cálida y agradable para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, hoy en Utrera se anticipa un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas elevadas y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.