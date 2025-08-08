El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que descenderá ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 23 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 12:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 39 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 18% en las primeras horas y subirá ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 22% hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé un viento del sureste con una velocidad de 10 km/h, que se intensificará en la tarde, alcanzando hasta 79 km/h a las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan el tiempo soleado. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

La noche traerá un ligero descenso en las temperaturas, con valores que rondarán los 31 grados a las 21:00, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día caluroso y soleado en Úbeda. En resumen, se anticipa un día de verano típico, con calor intenso y cielos despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.